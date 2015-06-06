Серена Уильямс стала победительницей "Ролан Гаррос"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Американка Серена Уильямс одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), обыграв чешскую теннисистку Люцию Шафаржову.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:2 в пользу Уильямс, посеянной на турнире под первым номером. Матч продолжался чуть более двух часов, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ранее Уильямс дважды играла в финалах "Ролан Гаррос" в 2002 и 2013 годах и оба раза становилась победительницей турнира.