Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике стала победителем чемпионата Европы

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Cборная Азербайджана по тяжелой атлетике стала победителем юниорского чемпионата Европы, проходящего в итальянском Милане среди юношей и девушек 15 и 17 лет.

Как сообщает Report, сборная заняла первое место в командном зачете в соревновании с участием более 300 спортсменов из порядка 40 стран.

Юниорская сборная в сумме заработала 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, а в целом, учитывая движения с рывком и толчком по-отдельности, с учетом всех медалей завоевала 22 медали. В этом показателе сборная уступила лишь команде Турции с 25 медалями.

Девушки-тяжеловесы до 17 лет заняли 12-е место со 115-ю очками, юноши – 4-е с 471 очком (4 золота, 3 серебра и 3 бронзы).

Семь девушек-пауэрлифтеров в возрасте до 15 лет в европейском первенстве были представлены в весовых категориях 44, 48, 53, 58, 63, 69 кг. Набрав в сумме 409 очков, они сумели занять 3-е место в Европе. Сборная уступила лишь Турции и Италии.

Команда юношей-тяжеловесов из 8 человек в возрасте до 15 лет была представлена в весовых категориях 50, 56, 62, 77 и 94 кг. Завоевавшая 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали сборная стала второй самой сильной командой в Европе.

Наряду с медалями азербайджанские атлеты принесли национальной команде и очки. В итоге члены сборной набрали 550 очков. За счет этого сборная Азербайджана опередила команды Болгарии и Турции и стала победителем первенства Европы.