"Red Bull" принял решение относительно тайского пилота

Пилот "Формулы-1" Александр Албон продлил контракт с австрийским концерном "Red Bull".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, контракт с 23-летним спортсменом продлен до конца чемпионата мира в классе машин "Формула-1" 2020 года.

Албон был переведен в "Red Bull" после Гран-при Венгрии 12 августа 2019 года из дочерней команды австрийского концерна "Торо Россо", где выступает россиянин Даниил Квят. 23-летний Албон заменил переведенного в "Торо Россо" из-за неудовлетворительных результатов француза Пьера Гасли.

За два Гран-при до конца сезона-2019 Албон в личном зачете идет шестым, набрав 84 очка. После перевода в "Red Bull" гонщик не опускался ниже шестого места, лучшим его результатом в 2019 году стало четвертое место на Гран-при Японии. На счету 25-летнего Квята в нынешнем сезоне 34 очка, гонщик "Торо Россо" в текущем сезоне однажды поднялся на пьедестал почета, заняв третье место на Гран-при Германии.

Отметим, что Гран-при Азербайджана 2020 года пройдет 5-7 июня.