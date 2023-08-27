Раймонд Дебевец: Баку неповторим

Словенский стрелок Раймонд Дебевец, который завоевал золотую медаль в стрельбе лежа на дистанции ​​300 метров в рамках 53-го чемпионата мира по стрельбе в Баку, в возрасте 60-лет в третий раз стал победителем мирового первенства.

Словенский стрелок Раймонд Дебевец, который завоевал золотую медаль в стрельбе лежа на дистанции ​​300 метров в рамках 53-го чемпионата мира по стрельбе в Баку, в возрасте 60-лет в третий раз стал победителем мирового первенства.

Спортсмен также обновил рекорд мира по набранным очкам.

После церемонии награждения опытный стрелок, который занимается данным видом спорта с 1977 года, ответил на вопросы Report .

- В возрасте 60 лет вы снова стали чемпионом мира. Каковы ваши впечатления?

- Я счастлив, это третья золотая медаль, которую я выигрываю на чемпионатах мира, а на Олимпийских играх я завоевал три медали. Одно золото и две бронзы. Добившись успеха в этом возрасте, я показал всему миру, что в стрелковом спорте нет возрастных ограничений. Условия в Бакинском стрелковом центре также прекрасны. Порой из-за ветра возникают неравные условия. Но сегодня все было справедливо. Система освещения отличная. Дул легкий ветерок. Но это не помешало нам во время стрельбы. Я очень доволен конечным результатом.

- Вы стали чемпионом благодаря опыту или молодежь не умеет хорошо стрелять?

- Если вы обратили внимание, я стал чемпионом с разницей в одно очко. Моим соперникам, которые завоевали медали, было 29 лет. Они тоже хорошие стрелки. Определенную роль в моем успехе сыграли удача и везение. Вот почему я стал чемпионом.

- Вы приукрасили это достижение, повторив мировой рекорд...

- Разумеется, этот рекорд невозможно побить. Это максимальный показатель. Я только повторил его.

- Планируете ли вы участвовать в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже, невзирая на возраст?

- На соревнованиях в Баку я сосредоточился на неолимпийских видах. Я не состязался в видах, которые давали лицензию в Париж. Видимо, меня не будет на следующей Олимпиаде.

- С чем связано ваше желание не участвовать в Олимпиаде?

- Это вопрос, связанный с моим возрастом. Мое физическое состояние не позволяет мне долго стоять на ногах. В этом виде мы стреляли лежа, что для мне удобнее.

- Каковы ваши впечатления об Азербайджане и Бакинском стрелковом центре?

- Это мой третий визит в Азербайджан. Впервые я приезжал на Европейские игры. Позже выступил на чемпионате Европы. Разумеется, Габала - тоже прекрасна. Но Баку неповторим. Если стрелок чувствует себя хорошо там, где он находится, значит все прекрасно. И так же он стреляет.