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Чемпионат мира: В Баку обновлен еще один рекорд

Чемпионат мира: В Баку обновлен еще один рекорд На 13-й день чемпионата мира по стрельбе в Баку зрители и участники стали свидетелями очередного мирового рекорда.
Индивидуальные
27 августа 2023 г. 15:52
Чемпионат мира: В Баку обновлен еще один рекорд

На 13-й день чемпионата мира по стрельбе в Баку зрители и участники стали свидетелями очередного мирового рекорда.

Как сообщает Report, словенский стрелок Раймон Дебевец, завоевавший золотую медаль в стрельбе лежа среди мужчин на дистанции 300 метров, в возрасте 60 лет обновил мировой рекорд, набрав все возможные 600 очков.

Он стал самым возрастным стрелком, которому удалось достичь этого результата. Ранее этот рекорд принадлежал только шведу Карлу Олссону, который установил его в 38 лет.

Второе место в соревнованиях занял стрелок Алекси Леппа из Финляндии, набравший 599 очков. Тимоти Шерри, представляющий США, удостоился бронзовой медали (599 очков).

В командных соревнованиях этой категории среди мужчин первое место заняла Норвегия, вторым стала Польша, тройку сильнейших замкнула Швейцария.

Каролина романчик из Польши, набравшая 593 очка, завоевала золотую медаль в женских соревнованиях. Второе место заняла Сильвия Куиннард Шнидер из Швейцарии с 592 очками, а француженка Агат Сесиль Камиль Гирард с 592 очками взяла бронзу.

В женских командных соревнованиях первое место заняла Швейцария, второе – Норвегия, третье – Германия.

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