Чемпионат мира: В Баку обновлен еще один рекорд

На 13-й день чемпионата мира по стрельбе в Баку зрители и участники стали свидетелями очередного мирового рекорда.
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Он стал самым возрастным стрелком, которому удалось достичь этого результата. Ранее этот рекорд принадлежал только шведу Карлу Олссону, который установил его в 38 лет.
Второе место в соревнованиях занял стрелок Алекси Леппа из Финляндии, набравший 599 очков. Тимоти Шерри, представляющий США, удостоился бронзовой медали (599 очков).
В командных соревнованиях этой категории среди мужчин первое место заняла Норвегия, вторым стала Польша, тройку сильнейших замкнула Швейцария.
Каролина романчик из Польши, набравшая 593 очка, завоевала золотую медаль в женских соревнованиях. Второе место заняла Сильвия Куиннард Шнидер из Швейцарии с 592 очками, а француженка Агат Сесиль Камиль Гирард с 592 очками взяла бронзу.
В женских командных соревнованиях первое место заняла Швейцария, второе – Норвегия, третье – Германия.