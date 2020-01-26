Рафаэль Агаев и Ирина Зарецкая попали в число лучших каратистов мира - ФОТО

​Рафаэль Агаев и Ирина Зарецкая попали в число лучших каратистов мира

26 января, 2020 03:39

https://report.az/storage/news/eeb8bc73c4880ac08f91849c55478e37/a9dc4b4f-e003-47f9-a6eb-7e2c8001c6ff_292.jpg Азербайджанские каратисты Рафаэль Агаев (-75 кг) и Ирина Зарецкая (-68 кг) получили награду Grand Winners в соответствии с результатами прошлого сезона. Как сообщил Report пресс-секретарь Национальной федерации каратэ Азербайджана Санан Мехдиев, таким образом азербайджанские каратисты в очередной раз попали в число лучших бойцов мира. Престижная награда Grand Winners вручается Всемирной федерацией каратэ (WKF) спортсменам с наилучшими показателями в каждой весовой категории. Награды спортсменам вручают президент WKF Антонио Эспинос и президент Французской федерации каратэ Френсис Дидье.

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