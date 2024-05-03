Азербайджанские гребцы завоевали очередную медаль в международной регате

Азербайджанская команда завоевала очередную медаль на международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента 2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Азербайджанская команда завоевала очередную медаль на международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента 2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, Ибрагим Мамедзаде и Сархад Фархадли завоевали бронзовую награду в соревнованиях байдарок-двоек.

Они отличились в заплыве на 200 метров среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

Отметим, что в турнире, который завершится сегодня, участвуют представители из 21 страны.

Ранее азербайджанские спортсмены завоевали в этих соревнованиях 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.