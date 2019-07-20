​Раджабов сыграл вничью с Непомнящим на Супертурнире в Дортмунде

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов белыми фигурами сыграл вничью с российским шахматистом Яном Непомнящим в партии пятого тура Супертурнира в Дортмунде (Германия).

Как передаёт Report, партия завершилась после 33-го хода.

Также вничью завершились и все остальные партии пятого тура, что не внесло изменений в турнирную таблицу. После пяти туров лидирует Домингес (3,5 балла). По 3 очка набрали Раджабов, Раппорт и Войташек. По 2 балла в активе Непомнящего, Нисипяну и Фридмана, на счету Кюлаотса – 1,5 очка. Турнир завершится 21 июля.





Результаты партий пятого тура

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5.

Даниэль Фридман (Германия) — Леньер Домингес (США) — 0,5:0,5.

Кайдо Кюлаотс (Эстония) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5.

Радослав Войташек (Польша) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) – 0,5:0,5.