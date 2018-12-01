Пять азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Еще пять азербайджанских спортсменов наказаны за то, что не смогли пройти допинг-тест.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

Боксер Наби Абдулазимов дисквалифицирован на 18 месяцев, велосипедист Осман Гахраманов - на 24 месяца, атлет Заман Пирвердиев - на 36 месяцев, борцы Азер Гусейнов и Джавид Фейзиев - на 48 месяцев.

Отметим, что за два года существования AMADA дисквалифицировало 36 спортсменов.