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    Пять азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Еще пять азербайджанских спортсменов наказаны за то, что не смогли пройти допинг-тест.

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

    Боксер Наби Абдулазимов дисквалифицирован на 18 месяцев, велосипедист Осман Гахраманов - на 24 месяца, атлет Заман Пирвердиев - на 36 месяцев, борцы Азер Гусейнов и Джавид Фейзиев - на 48 месяцев.

    Отметим, что за два года существования AMADA дисквалифицировало 36 спортсменов. 

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