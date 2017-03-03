Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта прошла церемония награждения группы спортсменов и специалистов в области спорта.

Как передает Report, мероприятие организовано по случаю Дня физической культуры и спорта – 5 Марта.

Заведующий спортивным отделом министерства Фарид Мансуров сначала вручил награды лицам, удостоенным звания "Почетный работник физической культуры и спорта".

Затем он представил лиц, удостоенных почетных званий "Заслуженный тренер" и "Заслуженный мастер спорта". А лицам, имеющим заслуги в развитии физической культуры и спорта, вручили дипломы.