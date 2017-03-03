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    Прошла церемония награждения группы спортсменов и специалистов в области спорта

    Мероприятие организовано по случаю Дня физической культуры и спорта – 5 Марта

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта прошла церемония награждения группы спортсменов и специалистов в области спорта.

    Как передает Report, мероприятие организовано по случаю Дня физической культуры и спорта – 5 Марта.

    Заведующий спортивным отделом министерства Фарид Мансуров сначала вручил награды лицам, удостоенным звания "Почетный работник физической культуры и спорта".

    Затем он представил лиц, удостоенных почетных званий "Заслуженный тренер" и "Заслуженный мастер спорта". А лицам, имеющим заслуги в развитии физической культуры и спорта, вручили дипломы. 

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