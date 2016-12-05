 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Приступили к реализации проекта "Победители года - 2016"

    На предварительном этапе кандидаты будут установлены по 8 номинациям

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (İAM) приступил к реализации в четвертый раз проекта "Победители года".

    Как сообщает Sportnet.az, информационная поддержка проекта "Победители года - 2016" принадлежит Информагентству Report.

    На предварительном этапе кандидаты будут установлены по 8 номинациям:

    1. Спортивный деятель года;

    2. Местный футболист года;

    3. Местный спортсмен года (по всем видам);

    4. Иностранный спортсмен года (по всем видам);

    5. Команда года (по футболу и другим видам);

    6. Главный тренер года (по футболу и другим видам);

    7. Пресс-секретарь года (по футболу и другим видам);

    8. Спортивный журналист года.

    Имена кандидатов по футбольным номинациям будут объявлены 9 декабря, а по другим видам – 13 декабря, что связано с проведением 8 декабря последнего тура в групповом этапе Лиги Европы по футболу и чемпионатом мира между командами по тхэквондо 12-13 декабря.

    Наряду с победителями, на организованной в конце декабря официальной церемонии будут также награждены обладатели специальных призов Центра спортивных исследований. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi