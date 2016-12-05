Приступили к реализации проекта "Победители года - 2016"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (İAM) приступил к реализации в четвертый раз проекта "Победители года".
Как сообщает Sportnet.az, информационная поддержка проекта "Победители года - 2016" принадлежит Информагентству Report.
На предварительном этапе кандидаты будут установлены по 8 номинациям:
1. Спортивный деятель года;
2. Местный футболист года;
3. Местный спортсмен года (по всем видам);
4. Иностранный спортсмен года (по всем видам);
5. Команда года (по футболу и другим видам);
6. Главный тренер года (по футболу и другим видам);
7. Пресс-секретарь года (по футболу и другим видам);
8. Спортивный журналист года.
Имена кандидатов по футбольным номинациям будут объявлены 9 декабря, а по другим видам – 13 декабря, что связано с проведением 8 декабря последнего тура в групповом этапе Лиги Европы по футболу и чемпионатом мира между командами по тхэквондо 12-13 декабря.
Наряду с победителями, на организованной в конце декабря официальной церемонии будут также награждены обладатели специальных призов Центра спортивных исследований.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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