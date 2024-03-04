Посол Мексики в Азербайджане: Наши спортсмены примут участие и в следующем ультрамарафоне

Мексиканские спортсмены обязательно примут участие и в следующем ультрамарафоне Ханкенди-Баку.

Мексиканские бегуны обязательно примут участие и в следующем ультрамарафоне Ханкенди-Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

Посол выразила удовлетворение организацией мероприятия и поблагодарила за приглашение: "Мы получили приглашение несколько недель назад. Мексика была представлена на соревнованиях 4 спортсменами. Благодарим Азербайджан за гостеприимство. Наши спортсмены очень довольны организацией”.

Отметим, что на стартовавшем 29 февраля ультрамарафоне Ханкенди-Баку бегуны преодолели в общей сложности 380 км. Победителем стал Артем Алиев.