Операционный комитет Игр исламской солидарности "Баку-2017" подписал контракт с первой компанией-партнером

6 февраля, 2017 11:42

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Операционный комитет Игр исламской солидарности "Баку-2017" подписал контракт с компанией BP. Как сообщает Report, договор подписали министр молодежи и спорта, исполнительный директор Операционного комитета Игр исламской солидарности "Баку-2017" Азад Рагимов и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел. Контракт предусматривает официальное нефтегазовое партнерство в играх. Компания поддержит 7 национальных спортивных послов и осуществление программы волонтеров "Баку-2017". Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая в Баку. Компания ВР стала компанией-партнером игр.