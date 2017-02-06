 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Операционный комитет Игр исламской солидарности "Баку-2017" подписал контракт с первой компанией-партнером

    Компания поддержит 7 национальных спортивных послов и осуществление программы волонтеров Баку-2017

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Операционный комитет Игр исламской солидарности "Баку-2017" подписал контракт с компанией BP.

    Как сообщает Report, договор подписали министр молодежи и спорта, исполнительный директор Операционного комитета Игр исламской солидарности "Баку-2017" Азад Рагимов и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел. 

    Контракт предусматривает официальное нефтегазовое партнерство в играх. Компания поддержит 7 национальных спортивных послов и осуществление программы волонтеров "Баку-2017".

    Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая в Баку. Компания ВР стала компанией-партнером игр. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi