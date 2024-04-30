Состоялся парад международной регаты по гребле "Кубок президента 2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, перед мероприятием в центре города общественности были представлены команды, которые примут участие в соревнованиях.
Отмечается, что церемония открытия регаты и первая гонка состоятся 1 мая в Суговушане. Наряду с Азербайджаном в марафоне, который продлится четыре дня, примут участие команды из Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Словении, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.
Международная регата, организованная Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, посвящена 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева.
Турнир пройдет в Суговушане и Мингячевире и завершится 3 мая.