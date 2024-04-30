Состоялся парад международной регаты по гребле "Кубок президента - 2024"

Состоялся парад международной регаты по гребле "Кубок президента 2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялся парад международной регаты по гребле "Кубок президента 2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, перед мероприятием в центре города общественности были представлены команды, которые примут участие в соревнованиях.

Отмечается, что церемония открытия регаты и первая гонка состоятся 1 мая в Суговушане. Наряду с Азербайджаном в марафоне, который продлится четыре дня, примут участие команды из Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Словении, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Международная регата, организованная Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, посвящена 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Турнир пройдет в Суговушане и Мингячевире и завершится 3 мая.