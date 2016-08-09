​Ограблений в отношении азербайджанской делегации в Рио-де-Жанейро не совершалось

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Со дня начала XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро азербайджанская делегация не сталкивалась с каким-либо негативом, в частности ограблением.

Об этом в заявлении Report сказала пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

Хотя были неоднократные случаи краж, совершенных в отношении делегаций других стран, азербайджанская сторона с подобным не сталкивалась: "В Медиа деревне, где мы остаемся, все серьезно контролируется. Я узнавала по этому поводу и у нашей делегации и у членов команд, живущих в Олимпийской деревне. У них тоже не возникало никаких проблем. Верю, что они не возникнут и впредь".

Отметим, что азербайджанская делегация отбыла в Рио-де-Жанейро 1 августа.