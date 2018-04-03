Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана для участия в кубке мира по вольной борьбе, который стартует 7 апреля в Айове, США.

Как сообщает Report, в двухдневной гонке поборются 13 борцов в 10 весовых категориях.

Главный тренер Фирдовси Умудов включил в команду Георгия Эдишерашвили, Афгана Хашалова (оба 57 кг), Ахмаднаби Гварзатилова (61 кг), Гаджи Алиева, Агагусейна Мустафаева (оба 65 кг), Джошкуна Азимова (70 кг), Гаджимурада Омарова (74 кг), Джабраила Гасанова (79 кг), Александра Гостиева (86 кг), Асланбека Алборова (92 кг), Романа Бекирова, Нурмагомеда Гаджиева (оба 97 кг), Джамаледдина Магомедова (125 кг).

В то же время первому вице-президенту Федерации борьбы Азербайджана Ф.Умудову в качестве тренеров будут помогать Залимхан Гусейнов и Ариф Абдуллаев.

Хотя и было заявлено об участии в чемпионате мира 8 национальных команд, 2 из них не будут участвовать в соревнованиях. В то время как иранская команда отказалась от участия в турнире, российским спортсменам не была предоставлена виза для въезда в США. Ожидается, что эти страны заменят Монголия и Индия.

Согласно жребию, сборная Азербайджана будет находиться в подгруппе B с Кубой и Казахстаном. Команды США, Грузии и Японии будут соревноваться в подгруппе А. Монголия и Индия будут размещены как четвертые команды. Это будет определено в результате жребия после урегулирования вопроса с Россией.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила тот же кубок в прошлом году на третьем месте. До этого национальная команда по вольной борьбе дважды становилась обладателям Кубка мира - в 2004 и 2009 годах.