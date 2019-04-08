Обнародован план организации дорожного движения в Баку в связи с "Формулой 1"

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы 1" движение транспортных средств на центральных улицах столицы, по которым проходит гоночный трек Baku City Circuit, и прилегающих к нему улицах будет ограничено.

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

С целью обеспечения безопасности зрителей и лиц, проживающих вблизи трека, а также для урегулирования дорожного движения на центральных улицах Баку, Операционной компанией Baku City Circuit подготовлен план по организации дорожного движения в период гоночного уик-энда.

Согласно плану, движение транспортных средств на улицах, прилегающих к трассе Baku City Circuit, будет полностью запрещено с 01:00 понедельника 22 апреля до 06:00 вторника, 30 апреля.

Однако жители Баку смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийят, а также на следующих перекрестках - улицы Хагани и Рашида Бейбутова, улица Хагани и проспект Азадлыг, проспект Нефтчиляр и улица Рашида Бейбутова.

Территория Национального приморского парка (Бакинский бульвар – от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона "Формулы 1" будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 24 апреля. Ограничения будут сняты в понедельник 29 апреля.

Начиная с 12:00 четверга, 25 апреля доступ в развлекательную зону на вышеуказанной территории бульвара получат только владельцы 4-дневных билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1". А 26, 27, 28 апреля с 10.00 развлекательная зона будет открыта для всех обладателей билетов (соответственно тому дню, на который у них есть билет).

При этом, доступ к торговому центру Park Bulvar будет открыт для всех жителей и гостей столицы на протяжении всего периода проведения мероприятия.

Следует отметить, что запрещенная для передвижения транспортных средств территория разделена на 3 зоны. Зона под номером 1 охватывает старый город Ичеришехер, а зона 2 включает территорию площади Азадлыг и прилегающие улицы. Под номером 3 указана улица 50-летия ООН.

Владельцам автомобилей, проживающих или имеющих бизнес в этих зонах, нужно обратиться за специальным пропуском (вышеуказанным стикером) в нижеуказанные структуры в период с 11 апреля по 28 апреля включительно. Стикер должен быть размещен на лобовом стекле автомобиля.

N. Зоны Пункты выдачи пропусков Вход в зону Время пропуска в зону Контакты 1 Ичеришехер Главное здание Азербайджанской национальной энциклопедии, 4 этаж, комната №4 Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" при Кабмине АР Ул. Бёюк Гала 41 Круг Азнефть 00:00-06:00 0124922427 2 Площадь Азадлыг Жилищно-коммунальный эксплуатационный участок №4 Ул. Хагани 26/32 5-й блок, 2 этаж Ул. Рашида Бейбутова 00:00-06:00 012 498 88 06 3 Улица 50-летия ООН Жилищно-коммунальный эксплуатационный участок №58 Ул.Истиглалийят, 5 Ул. Лермонтова любое время суток 012 492 41 85

Транспортные средства получат доступ в 1-ую и 2-ую зоны исключительно в ночное время суток - с 00:00 до 06:00. Движение в 3-й зоне будет разрешено в течение всего дня, но только владельцы пропусков смогут свободно въезжать в нее. Въезд в 1-ю зону будет организован со стороны круга Азнефть, во 2-ю зону – со стороны перекрестка улиц Рашида Бейбутова и Хагани, а в 3-ю зону - со стороны улицы Лермонтова (парк водопадов).

Улицы, выделенные на карте красным цветом, будут полностью закрыты для движения с 01:00 понедельника 22 апреля до 06:00 вторника, 30 апреля. Улицы, выделенные синим цветом, – это альтернативные дороги, по которым движение будет разрешено, но парковка запрещена.

В связи с проведением концертной программы гоночного уик-энда в концертном комплексе Crystal Hall автодорога от круга Азнефть до Площади государственного флага будет закрыта для транспортных средств 27 и 28 апреля с 17.00 до 04.00.

Доступ во все зоны будет открыт только для транспортных средств со специальным стикером на лобовом стекле, а для всех остальных автомобилей закрыт.

Контроль за транспортным движением в указанных местах будет осуществляться сотрудниками Государственной дорожной полиции.