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    На турнире по дзюдо в ОАЭ произошел политический скандал

    После победы над представителем Азербайджана гимн Израиля не прозвучал

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На турнире "Большого Шлема" по дзюдо в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Абу-Даби произошел политический скандал.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, после победы Таля Фликера в финальном матче над представителем Азербайджана Ниджатом Шихализаде в весовой категории 66 кг не прозвучал гимн Израиля. Местные организаторы соревнований также запретили использование флага Израиля во время соревнования. В итоге израильские дзюдоисты стали выступать под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

    В связи с произошедшим руководство IJF направило письмо президенту Федерации дзюдо ОАЭ Мухаммеду ибн Талыбу, в котором потребовало равного отношения ко всем делегациям, в том числе представителям Израиля.

    Отметим, что на турнире "Большого Шлема" азербайджанские дзюдоисты пока завоевали 1 серебро и 1 бронзу. Помимо проигравшего в финале Ниджата Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев (73 кг) также попал в число призёров. Он завоевал бронзовую медаль. Турнир завершится сегодня.

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