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    На проходящих в Баку гонках "Формулы-2" произошли две аварии

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Пилоты испанской команды "Campos Vexatec Racing" потерпели неудачу в первых же гонках "Формулы-2".

    Как сообщает Report, оба пилота сошли с трассы друг за другом. 

    Сперва сошел с трассы болид Луки Готтона, а вслед за ним – и болид Роя Ниссани. Обе гоночные машины были эвакуированы с трека. 

    Напомним, что 27 апреля в первом свободном заезде в Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в ограждение влетел болид пилота команды "Red Bull" Макса Ферстаппена. 

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