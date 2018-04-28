На проходящих в Баку гонках "Формулы-2" произошли две аварии

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Пилоты испанской команды "Campos Vexatec Racing" потерпели неудачу в первых же гонках "Формулы-2".

Как сообщает Report, оба пилота сошли с трассы друг за другом.

Сперва сошел с трассы болид Луки Готтона, а вслед за ним – и болид Роя Ниссани. Обе гоночные машины были эвакуированы с трека.

Напомним, что 27 апреля в первом свободном заезде в Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в ограждение влетел болид пилота команды "Red Bull" Макса Ферстаппена.