Азербайджанский боксер удостоен главного приза на международном турнире

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В столице Белоруссии Минске завершился международный турнир, посвященный памяти героя Советского союза Виктора Ливенцева.

Как сообщает Report, Азербайджан представили трое боксеров.

Выступивший в весовой категории 52 кг Масуд Юсифзаде одержал победу над Александром Рышканом (Молдова) и Байрамханом Пермановым (Туркменистан) и завоевал путевку в финал.

На решающей встрече он обыграл представителя Туниса Монтассана Аль Банали и стал обладателем главного приза.

Хотя на первом этапе встречи в весовой категории 64 кг Эльвин Исаев одержал победу над Владиславом Чугуи из Молдовы, вторая встреча завершилась победой казахстанского спортсмена Аяна Калибекова.

Что же касается нашего третьего боксера Джавида Гулиева (69 кг), он потерпел поражение на встрече с россиянином Хаджимуратом Микаиловым и остался в стороне от соревнований.

Отметим, что в качестве судьи в турнире Азербайджан представил Эмиль Гурбаналиев.