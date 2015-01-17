​Мохаммеда Али выписали из больницы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Легендарный боксер Мохаммед Али выписан из больницы.

Как передает Report, таким образом, свое 73-летие, которое наступит 17 января, спортсмен отметит дома в кругу своей семьи и друзей.

Десять дней назад он покинул госпиталь в американском Луисвилле, где лечился от тяжелой инфекции мочевыводящих путей. Ему опять пришлось лечь в клинику из-за той же болезни. При этом представитель экс-чемпиона мира Боб Гуннелл отметил, что на этот раз ситуация менее серьезная, и Али рассчитывает вскоре покинуть больницу.

Боксер завершил спортивную карьеру в 1981 году. С 1984 года он страдает болезнью Паркинсона.