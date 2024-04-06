Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы

Президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы Ненадом Лаловичем.

Президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбы Ненадом Лаловичем.

Как сообщает Report, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети "Х".

Джаббаров отметил, что в ходе встречи проинформировал Лаловича о высоком уровне государственной поддержки в развитии борьбы как вида спорта в Азербайджане, а также о достигнутых азербайджанскими спортсменами успехах на престижных международных соревнованиях.

"Подчеркнули важность проведения Европейского квалификационного турнира в Азербайджане, который носит лицензионный характер для предстоящих летних Олимпийских игр Париж-2024", - говорится в сообщении.