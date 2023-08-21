Маркус Шмит: Чемпионат мира в Баку проходит на высоком уровне

Кубок мира в Баку прошел на высоком уровне, чемпионат мира проходит также на высоком уровне.

Кубок мира в Баку прошел на высоком уровне, чемпионат мира проходит также на высоком уровне.

Об этом Report сказал один из членов жюри на 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку Маркус Шмит (Швейцария).

"Чемпионат мира - второе по величине мероприятие после Олимпиады. Что касается нашей работы, мы должны сосредоточиться в первую очередь на вопросах безопасности. Чтобы не было проблем при стрельбе, спортсмены держали винтовку в соответствии с установленными правилами", - отметил Шмит.

Отметим, что на 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку приглашены около 20 членов жюри из разных стран.