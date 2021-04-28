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Мария Стадник получила сертификат на участие в Олимпийских играх Токио-2020

Мария Стадник получила сертификат на участие в Олимпийских играх Токио-2020 Для спортсменов, которые поедут на летние Олимпийские игры Токио-2020, на азербайджанском языке запущена платформа “ADEL for Tokyo 2020 Olympics”.
Индивидуальные
28 апреля 2021 г. 15:30
Мария Стадник получила сертификат на участие в Олимпийских играх Токио-2020

Для спортсменов, которые поедут на летние Олимпийские игры Токио-2020, на азербайджанском языке запущена платформа “ADEL for Tokyo 2020 Olympics”.

Как сообщили Report в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (AMADA), разработанная ADEL программа, которая является учебной платформой Всемирного антидопингового агентства, является онлайн-курсом для спортсменов, получивших лицензию на летние Олимпийские игры в Токио, и сопровождающего их вспомогательного персонала (тренера, врача и т. д.).

Прошедшие онлайн-курс узнают об антидопинговых правилах на летних Олимпийских играх, процессе допинг-контроля, а также о разрешении для терапевтического использования и др.

Интерактивный онлайн-курс состоит из нескольких этапов. На каждом этапе участнику задаются вопросы о полученных знаниях и проводится итоговая проверка знаний. Лица, правильно ответившие более чем на 80 процентов общих вопросов, успешно завершают курс и получают электронный сертификат.

Эта платформа является неотъемлемой частью подготовки спортсменов к летним Олимпийским играм Токио-2020.

Восьмикратная чемпионка Европы по борьбе Мария Стадник стала первой спортсменкой, прошедшей курс и получившей сертификат.

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Версия на азербайджанском языке ФотоStadnik Tokio olimpiadası üçün sertifikat aldı

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