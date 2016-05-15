​Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Голландский пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа сезона-2016 — Гран-при Испании — в первой же гонке за команду "Ред Булл", в которой он заменил россиянина Даниила Квята.

Как передает Report, Квят был переведен из "Ред Булл" в "Торо Россо" после Гран-при России.

Вторым в гонке в Испании стал финн Кими Райкконен из "Феррари", замкнул тройку его напарник немец Себастьян Феттель. Квят занял 10-е место.

На первом круге из борьбы выбыли оба пилота "Мерседеса" — Нико Росберг и Льюис Хэмилтон. Немец в одном из первых поворотов вышел вперед и немного подрезал шедшего позади Хэмилтона. Действующий чемпион мира вынужден был съехать на траву, его болид занесло, и он задел машину Росберга. В итоге оба болида вылетели с трассы.