Махир Мамедов: Шахрияр Мамедъяров не должен был так драматически раздувать этот вопрос

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "Шахрияр Мамедъяров достоин самых высоких призов и спонсоров. Он гениальный шахматист. Однако в его сегодняшнем заявлении есть моменты, которые обязательно требуют разъяснения".

Об этом Report сказал первый вице-президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов. Он сказал, что спонсором 33-летнего гроссмейстера является азербайджанское государство.

По словам М.Мамедова, Ш.Мамедъяров не тратится ни на одно из соревнований, на которых участвует долгие годы: "Шахматный мир также знает, что Ш.Мамедъяров гений и из-за его видного статуса турниры самого высокого уровня рады, счастливы его участию и приглашают его на все соревнования. Если он участвует на клубном уровне, все траты на себя берет, дает дополнительный гонорар SOCAR-Azərbaijan, "Одлар Юрду" или какой-либо российский клуб".

Вместе с тем, вице-президент Федерации сказал, что для сохранения Ш.Мамедъяроа на пике требуются особые условия и тренеры: "Возможно, оплачивать тренеров приходится самому Ш.Мамедъярову. мы не исключаем этого. Потому что все дела, тонкости своей команды знает он сам. Сегодня я вижу для него одного спонсора. Это азербайджанское государство. Однако это не значит, что у него не может быть личного спонсора или среди негосударственных финансовых и коммерческих структур".

Актуализация вопроса спонсорства Ш.Мамедъяров именно сейчас М.Мамедов объяснил так: "Как видный, гениальный шахматист он всегда имеет права поднимать этот вопрос. Сейчас он участвует в сложном турнире. Несмотря на это хорошо выступает. Турнир сложный, он, возможно, устал. У уставшего человека могут появляться определенные мысли. Возможно, Мамедъяров ищет спонсора, который возьмет на себя траты его команды и думает, что им может стать какая-либо азербайджанская компания. Это похвально. Думаю, Мамедъяров не должен был так драматически раздувать этот вопрос. Однако у него есть право озвучивать подобные мысли. Полагаю, сказанное им исходит от усталости".

Отметим, что Ш.Мамедъяров написал статус с личного профиля в соцсетях, пожаловавшись, что у него нет спонсора.