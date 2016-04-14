Махир Мамедов: На Всемирной шахматной олимпиаде будут усилены меры безопасности

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Директор Операционного Комитета Всемирной шахматной олимпиады в Баку, вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов дал интервью пресс-службе комитета.

Report предлагает данное интервью:

- Вначале хотелось бы поговорить о недавнем визите делегации ФИДЕ в Баку. Какие вопросы были обсуждены?

- С делегацией ФИДЕ, которую возглавил исполняющий обязанности президента организации Георгиос Макропулос, мы обсудили ряд важных аспектов. Посетили "Crystal Hall", где пройдет Олимпиада. Также был подписан Меморандум о сотрудничестве с отелями, где будут оставаться команды. Мы представили гостям отчет о проделанной работе. В ходе встречи с делегацией ФИДЕ были обсуждены визовые вопросы, церемония открытия и закрытия, встреча шахматистов и судей, их расположение в отелях. Это лишь небольшая часть тех вопросов, которых мы коснулись, обменявшись мнениями по каждому пункту.

- Как вы оцениваете объем работы, уже проделанный на сегодняшний день Операционным Комитетом Олимпиады?

- Уже проведена определенная работа, чтобы Всемирная шахматная олимпиада в Баку прошла на высшем уровне. Действуем согласно утвержденному плану, который вступает в решающую стадию. В дальнейшем делегации ФИДЕ ежемесячно будут посещать Баку, чтобы держать руку на пульсе и знакомиться с текущим положением дел. На сегодняшний день утверждены все Департаменты Операционного Комитета. В "Crystal Hall" уже выделены места для пресс-центра, VIP-сектора и многого другого. В данный момент готовится сценарий открытия и закрытия Всемирной шахматной олимпиады.

- Кстати, где состоится церемония открытия?

- В этой связи был объявлен тендер и его победитель уже известен. Нам предложено две арены, но окончательного решения о месте проведения церемонии открытия еще не принято. Но могу сказать, что при организации как церемонии открытия, так и закрытия, будет использован опыт местных специалистов. Мы хотим показать гостям все наследие азербайджанской культуры. В ближайшее время будет утверждено место церемонии открытия.

- Всемирная шахматная олимпиада – одно из самых масштабных мероприятий. В Баку приедут множество гостей, поэтому хотелось бы спросить, как будет решаться визовый вопрос?

- С первых дней в этом вопросе нам очень помогает Министерство молодежи и спорта. Мы используем опыт ведомства, уже обсуждали данную тему. По-моему, никаких проблем не возникнет и гости спокойно смогут получить визу.

- Хотелось бы коснуться вопроса безопасности, которому наверняка уделено особое внимание при подготовке к Олимпиаде?

- Мы ведем переговоры с соответствующими органами. Проводится работа для того, чтобы во время соревнования безопасность была на высшем уровне. В прошлом году в Баку на высоком уровне провел Кубок мира. На Олимпиаде, естественно, шахматистов и команд будет намного больше. Поэтому и меры безопасности будут усилены.

- Расскажите о плане подготовки сборной Азербайджана. Когда будет обнародован состав?

- Этот вопрос находится в центре внимания Федерации шахмат Азербайджана. Как вы знаете, Азербайджан на правах хозяина соревнования выставляет три мужские и три женские команды. Капитаны сборных уже уточнили план подготовки, команды проведут сборы. Вскоре составы будут обнародованы.