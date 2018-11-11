Лучшие теннисисты мира сойдутся в итоговом турнире АТР с призовым фондом 8,5 млн долларов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стартует в воскресенье в Лондоне. Общий призовой фонд соревнований составляет $8,5 млн.

Участники финального турнира разделены на две группы - Густаво Куэртена и Ллейтона Хьюитта. В первый квартет попали Новак Джокович (Сербия, первый номер рейтинга), Александр Зверев (Германия, 5), Марин Чилич (Хорватия, 7) и Джон Изнер (США, 10), во второй - Роджер Федерер (Швейцария, 3), Кевин Андерсон (ЮАР, 6), Доминик Тим (Австрия, 8) и Кей Нисикори (Япония, 9), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Нисикори заменил аргентинца Хуана Мартина дель Потро (4), который снялся с турнира из-за травмы колена. Также в соревнованиях из-за травмы лодыжки и проблем с брюшными мышцами не примет участие испанец Рафаэль Надаль (2) - его место занял Изнер.

В случае следующего отказа одного из участников место в основной сетке турнира займет россиянин Карен Хачанов (11). Вторым запасным на турнире является Борна Чорич (Хорватия, 12).

Победитель же Итогового турнира, не проиграв на групповом этапе ни одной встречи, получит $2,7 млн.