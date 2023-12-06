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Логотип "Мемориала Вугара Гашимова" спроецирован на Flame Towers

Логотип "Мемориала Вугара Гашимова" спроецирован на Flame Towers В центре Баку демонстрируется логотип девятого по счету шахматного турнира, посвященного памяти выдающегося азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.
Индивидуальные
6 декабря 2023 г. 12:07
Логотип Мемориала Вугара Гашимова спроецирован на Flame Towers

В центре Баку демонстрируется логотип девятого по счету шахматного турнира, посвященного памяти выдающегося азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе турнира, логотип "Мемориала Вугара Гашимова" проецируется на один из символов Баку – Flame Towers.

Жители столицы будут видеть логотип турнира на башнях до 12 декабря.

Следует отметить, что в этом году турнир впервые пройдет в Габале. Церемония открытия мемориала состоится 8 декабря в Конгресс-центре Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Vüqar Həşimov Memorialı"nın loqosu “Alov qüllələri”ndə əks olunur

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