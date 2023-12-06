Логотип "Мемориала Вугара Гашимова" спроецирован на Flame Towers

В центре Баку демонстрируется логотип девятого по счету шахматного турнира, посвященного памяти выдающегося азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.

В центре Баку демонстрируется логотип девятого по счету шахматного турнира, посвященного памяти выдающегося азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе турнира, логотип "Мемориала Вугара Гашимова" проецируется на один из символов Баку – Flame Towers.

Жители столицы будут видеть логотип турнира на башнях до 12 декабря.

Следует отметить, что в этом году турнир впервые пройдет в Габале. Церемония открытия мемориала состоится 8 декабря в Конгресс-центре Гейдара Алиева.