Кими Райкконен расстанется с "Феррари"

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В конце сезона пилот "Формулы-1" Кими Райкконен расстанется с итальянским "Феррари".

Как сообщает Report, об этом финский пилот отметил на своей официальной странице в Instagram.

38-летний пилот подписал двухлетний контракт с командой "Заубер", в которой и началась его карьера: "Посмотрите, кто вернулся?! Очередные 2 сезона я буду в "Заубере". Мне очень приятно вернуться туда, откуда все начиналось".

Отметим, что Кими Райкконен выступает в "Феррари" с 2007 года. В текущем сезоне, после 14 этапов он находится на 3 ступени с 164 очками. Пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон, на счету которого 256 очков, занял первое, а Себастьян Феттель, на счету которого 226 очков, занял второе место.