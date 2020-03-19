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Известные азербайджанские спортсмены против коронавируса - ВИДЕО

Известные азербайджанские спортсмены против коронавируса - ВИДЕО

Подготовлен ролик, в котором звезды азербайджанского спорта выступили против коронавируса.

Как сообщает Report, в проекте, реализованном Федерацией спортивных журналистов Азербайджана, чемпионы Олимпиад и мира призывают население не паниковать, следовать введенным правительством правилам.

В видеоролик снялись олимпийские чемпионы Намик Абдуллаев, Земфира Мефтехаддинова, паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, чемпиона мира Рафаэль Агаев и член правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана, телеведущий Сянан Шефизаде. 

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