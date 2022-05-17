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Изменен заезд на пит-лейн на трассе в Баку

Изменен заезд на пит-лейн на трассе в Баку Исполнительный директор трассы в Баку Ариф Рагимов рассказал, что перед гонкой этого года организаторы изменили заезд на пит-лейн и заменили некоторые поребрики, учитывая низкий клиренс машин Формулы 1 нового поколения.
Индивидуальные
17 мая 2022 г. 09:45
Изменен заезд на пит-лейн на трассе в Баку

"Перед гонкой этого года организаторы изменили заезд на пит-лейн на трассе в Баку и заменили некоторые поребрики, учитывая низкий клиренс машин Формулы 1 нового поколения".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Формулы 1, об этом сказал Исполнительный директор трассы в Баку Ариф Рагимов.

Ариф Рагимов заявил, что на самой трассе никаких изменений нет: «Но в FIA попросили нас модифицировать заезд на пит-лейн, чтобы он стал немного безопаснее. Посмотрим, к чему приведут эти изменения. Гонщики обычно не допускают много ошибок при заезде на пит-лейн. Если говорить о поребриках, то обычно после тренировок гонщики говорят: «В этом месте нужно убрать стальной поребрик, а в этом необходимо добавить». Что касается поворота перед «Старым городом», где узкий участок трассы, в том месте мы постоянно то убираем, то добавляем поребрик. Никогда не знаешь, сработает решение или нет до тех пор, пока машины не выедут на трассу».

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin trasında dəyişiklik edilib

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