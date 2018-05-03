Использовавшемуся во время "Формулы 1" в Баку имуществу нанесен ущерб

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Причинен ущерб имуществу Операционной компании "Бакинское городское кольцо", организовавшей Гран-при Азербайджана "Формула 1"".

Об этом сообщили Report в Операционной компании.

Сообщается, что пытаться в какой-либо форме навредить или завладеть принадлежащим структуре имуществом запрещено законом. В отношении тех, кто не соблюдает это требование будут приняты соответствующие меры:

"В настоящее время ускоренными темпами продолжаются работы по сносу и нас серьезно беспокоят некоторые моменты, с которыми мы столкнулись в этом процессе. Все постройки и установленное вокруг улиц оборудование находится в собственности "Бакинского городского кольца".

Отметим, что победителем состоявшегося 27-29 апреля Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.