Исламиада: Три азербайджанских борца прошли в финал, Колесник завоевала серебро

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов вышел в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

Азербайджанская борчиха Алена Колесник завоевала серебряную медаль на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.



Как передает Report, выступающая в весовой категории 59 кг спортсменка в борьбе за второе место оказалась сильнее турчанки Эльмас Челик, применив "туше".

15:28

Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев провел полуфинальную встречу на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 65 кг спортсмен на пути к финалу встретился с узбеком Умиджон Жалоловым.

Одолевший соперника со счетом 4:0 Алиев вышел в финал, обеспечив себе по меньшей мере серебряную медаль.

Отметим, что борцы-вольники Туран Байрамов (74) и Абубакр Абакаров (86) прошли в полуфинал.

15:01

Азербайджанские борцы-вольники Туран Байрамов и Абубакр Абакаров прошли в финал на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.



Как передает командированный в Конью сотрудник Report, выступающий в весовой категории 74 кг Байрамов в полуфинале одолел алжирца Абделькадера Иккала со счетом 11:0. Выступающий в весовой категории 86 кг Абакаров на пути к финалу сломил сопротивление турка Османа Гочена – 7:6. Оба борца обеспечили себе как минимум серебряную медаль.