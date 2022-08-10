Исламиада: Три азербайджанских борца прошли в финал, Колесник завоевала серебро

Азербайджанская борчиха Алена Колесник завоевала серебряную медаль на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.
Как передает Report, выступающая в весовой категории 59 кг спортсменка в борьбе за второе место оказалась сильнее турчанки Эльмас Челик, применив "туше".
Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев провел полуфинальную встречу на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 65 кг спортсмен на пути к финалу встретился с узбеком Умиджон Жалоловым.
Одолевший соперника со счетом 4:0 Алиев вышел в финал, обеспечив себе по меньшей мере серебряную медаль.
Отметим, что борцы-вольники Туран Байрамов (74) и Абубакр Абакаров (86) прошли в полуфинал.
Азербайджанские борцы-вольники Туран Байрамов и Абубакр Абакаров прошли в финал на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.
Как передает командированный в Конью сотрудник Report, выступающий в весовой категории 74 кг Байрамов в полуфинале одолел алжирца Абделькадера Иккала со счетом 11:0. Выступающий в весовой категории 86 кг Абакаров на пути к финалу сломил сопротивление турка Османа Гочена – 7:6. Оба борца обеспечили себе как минимум серебряную медаль.