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Исламиада: Три азербайджанских борца прошли в финал, Колесник завоевала серебро

Исламиада: Три азербайджанских борца прошли в финал, Колесник завоевала серебро Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов вышел в финал V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.
Индивидуальные
10 августа 2022 г. 15:37
Исламиада: Три азербайджанских борца прошли в финал, Колесник завоевала серебро

Азербайджанская борчиха Алена Колесник завоевала серебряную медаль на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

Как передает Report, выступающая в весовой категории 59 кг спортсменка в борьбе за второе место оказалась сильнее турчанки Эльмас Челик, применив "туше".

15:28

Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев провел полуфинальную встречу на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 65 кг спортсмен на пути к финалу встретился с узбеком Умиджон Жалоловым.
Одолевший соперника со счетом 4:0 Алиев вышел в финал, обеспечив себе по меньшей мере серебряную медаль.
Отметим, что борцы-вольники Туран Байрамов (74) и Абубакр Абакаров (86) прошли в полуфинал.

15:01

Азербайджанские борцы-вольники Туран Байрамов и Абубакр Абакаров прошли в финал на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, выступающий в весовой категории 74 кг Байрамов в полуфинале одолел алжирца Абделькадера Иккала со счетом 11:0. Выступающий в весовой категории 86 кг Абакаров на пути к финалу сломил сопротивление турка Османа Гочена – 7:6. Оба борца обеспечили себе как минимум серебряную медаль.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın 4 güləşçisi finalda, Kolesnik gümüş medal qazanıb

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