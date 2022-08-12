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Исламиада: Азербайджан поднялся на 4-е место в медальном зачете

Исламиада: Азербайджан поднялся на 4-е место в медальном зачете По итогам седьмого дня V Игр исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 28.
Индивидуальные
12 августа 2022 г. 09:47
Исламиада: Азербайджан поднялся на 4-е место в медальном зачете

По итогам седьмого дня V Игр исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 28.

По сообщению командированного в Конью сотрудника Report, 7 из медалей - золотые, 10 - серебряные и 11 - бронзовые.

С этим результатом Азербайджан обогнал Казахстан и поднялся на 4-е место в общем медальном зачете стран-участниц Исламиады. Лидирует в списке Турция, на счету которой 89 медалей (34 золотые, 30 серебряных, 25 бронзовых), на втором месте Иран с 39 медалями (15 золотых, 14 серебряных, 10 бронзовых), на третьей строчке Узбекистан с 39 медалями (11 золотых, 10 серебряных, 18 бронзовых).

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycan medal sıralamasında 4-cü pilləyə yüksəlib

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