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Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и превзошел рекорд Шумахера

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и превзошел рекорд Шумахера Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Португалии.
Индивидуальные
25 октября 2020 г. 22:25
Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и превзошел рекорд Шумахера
Льюис Хэмилтон

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Португалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования прошли на автодроме "Алгарве" в Портимане.

35-летний Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера.

Второе место занял напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас , третьим финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете, набрав 256 очков. Вторым идет Боттас (179), на третьем месте находится Ферстаппен (162).

Отметим, что следующий этап "Формулы-1" пройдет в Италии с 31 октября по 1 ноября.

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