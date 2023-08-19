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Греческий спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку

Греческий спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку Греческий спортсмен Эфтимиос Митас завоевал золотую медаль в круговой стендовой стрельбе среди мужчин на проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе.
Индивидуальные
19 августа 2023 г. 18:05
Греческий спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Баку

Греческий спортсмен Эфтимиос Митас завоевал золотую медаль в круговой стендовой стрельбе среди мужчин на проходящем в Баку 53-м чемпионате мира по стрельбе.

Как сообщает Report, он сделал 56 точных выстрелов.

Серебро взял финский спортсмен Эету Каллиойнен, первую тройку сильнейших замкнул египтянин Азми Мехельба. Показатель точности составил 55 и 46 соответственно.

В командном зачете первое место заняли США, второе - Греция, третье - Италия.

По результатам соревнования Эфтимиос Митас (Греция), Эету Каллиойнен (Финляндия), Йеспер Хансен (Дания) и Эрик Ватиндаль (Норвегия) получили лицензию на участие в летних Олимпийских играх Париж-2024.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.

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Версия на английском языке Greek athlete wins men’s skeet title at ISSF World Shooting Championships 
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanlı idmançı Bakıdakı dünya çempionatında qızıl medal qazanıb

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