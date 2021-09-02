​​​​​​​Глава оргкомитета "Токио-2020" поздравила азербайджанских паралимпийцев

Председатель Организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото встретилась с президентом Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Ильгаром Рагимовым и генеральным секретарем НПКА Кямалом Мамедовым.

Председатель Организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото встретилась с президентом Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Ильгаром Рагимовым и генеральным секретарем НПКА Кямалом Мамедовым.

Как сообщили Report в пресс-службе НПКА, в ходе встречи Хасимото выразила восхищение достижениями паралимпийцев Азербайджана и высоко оценила их результаты. Поздравив представителей Азербайджана, Хасимото пожелала им успехов на предстоящих соревнованиях.

В свою очередь, И.Рагимов выразил благодарность за организацию Токио-2020 на высоком уровне и гостеприимство.

Отметим, что азербайджанская команда, имеющая в своем активе 11 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, занимает 10-ю строчку в медальном зачете.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.