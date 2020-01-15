"Формула 1" принесла Азербайджану 506,3 млн долларов прибыли

"К соревнованию "Формула 1" мы с первых дней относились как к экономическому и долгосрочному проекту, потому что такого рода проекты положительно сказываются на экономике страны".

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи, говоря о подготовке к Гран-при Азербайджана "Формула 1" в 2020 году.

Она обнародовала прибыль экономики страны от проведенного в Баку соревнования "Формула 1": "Ежегодно 22 страны проводят соревнование "Формула 1" на 5-ти материках. За четыре года проведения Гран-При в Азербайджане прибыль страны составила 506,3 млн долларов (860 млн манатов). Избран "Топ-10" соревнований "Формула 1", Гран-при Азербайджана 2017 года попало в "десятку". Иностранцы уже знают, где находится Азербайджан, Баку. Я надеюсь, что Гран-при 2020 года будет еще более удачным".

Гран-при Азербайджана 2020-го года состоится 5-7 июня.