Формула 1: Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США.

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим финишировал монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари".

Ферстаппен по итогам прошлого этапа досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира. Сейчас в его активе 441 очко, на втором месте идет его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (228), на третьей позиции расположился Хэмилтон (201).

Этап в Остине стал пятым в сезоне, в рамках которого прошла спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть.