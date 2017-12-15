Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, согласно рейтингу, обнародованному на сайте журнала, американец заработал за свою карьеру 1,85 млрд. долларов.

Джордан – легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за команды "Чикаго Буллз" (1984-1993, 1995-1998), "Вашингтон Уизардс" (2001-2003). Он – шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс (1,7 млрд долларов) и Арнольд Палмер (1,4 млрд долларов).

Среди футболистов самым богатым оказался экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, с доходом в 800 млн долларов поделивший шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.

Португалец Криштиану Роналду, недавно в пятый раз ставший обладателем "Золотого мяча", в рейтинге занял 12-е место (725 млн долларов). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший "Золотой мяч", разместился на 16-й строчке (600 млн долларов).

Отметим, что всего в списке присутствуют 25 спортсменов.