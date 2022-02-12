Федерация велоспорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований

Федерация велосипедного спорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований.

Федерация велосипедного спорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, спортсмены пробуют свои силы на первом этапе Кубка Азербайджана по шоссейному велоспорту.

В соревнованиях принимают участие 50 спортсменов из разных клубов и обществ в трех возрастных категориях.

Выступая на открытии сезона, министр оборонной промышленности Азербайджана, президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев отметил, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает заложенную Гейдаром Алиевым политику заботы о молодежи: "Я не знаю другой такой страны в мире, где молодежи оказывается столько внимания и заботы. Наше сегодняшнее мероприятие – не просто соревнование. Наша молодежь готовится завоевать новые победы".

В первый день соревнований велосипедисты соревновались в индивидуальной гонке на 14 км. Среди спортсменов до 17 лет наилучший результат показали члены Республиканской олимпийской школы велоспорта Радха Шабанова и Тамерлан Витовский. Другие представители этой школы Диана Сидоренко и Кямран Мирзаханов заняли первое место среди молодежи. В возрастной категории U23/Elite наилучший результат принадлежит Лале Абдурахмановой из Олимпийской школы велоспорта № 7 и Мусе Микаилзаде из Клуба велосипедистов Министерства оборонной промышленности.

Во второй день первого этапа Кубка Азербайджана велосипедисты будут бороться за победу в групповой гонке.