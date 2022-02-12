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Федерация велоспорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований

Федерация велоспорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований Федерация велосипедного спорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований.
Индивидуальные
12 февраля 2022 г. 17:26
Федерация велоспорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований

Федерация велосипедного спорта Азербайджана дала старт новому сезону соревнований.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, спортсмены пробуют свои силы на первом этапе Кубка Азербайджана по шоссейному велоспорту.

В соревнованиях принимают участие 50 спортсменов из разных клубов и обществ в трех возрастных категориях.

Выступая на открытии сезона, министр оборонной промышленности Азербайджана, президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев отметил, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает заложенную Гейдаром Алиевым политику заботы о молодежи: "Я не знаю другой такой страны в мире, где молодежи оказывается столько внимания и заботы. Наше сегодняшнее мероприятие – не просто соревнование. Наша молодежь готовится завоевать новые победы".

В первый день соревнований велосипедисты соревновались в индивидуальной гонке на 14 км. Среди спортсменов до 17 лет наилучший результат показали члены Республиканской олимпийской школы велоспорта Радха Шабанова и Тамерлан Витовский. Другие представители этой школы Диана Сидоренко и Кямран Мирзаханов заняли первое место среди молодежи. В возрастной категории U23/Elite наилучший результат принадлежит Лале Абдурахмановой из Олимпийской школы велоспорта № 7 и Мусе Микаилзаде из Клуба велосипедистов Министерства оборонной промышленности.

Во второй день первого этапа Кубка Азербайджана велосипедисты будут бороться за победу в групповой гонке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası yeni yarış mövsümünə start verib

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