Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах в прошлом месяце.

Как сообщает Report, министр вручил удостоверения спортсменам, удостоенным звания мастера спорта Азербайджана.

Фарид Гаибов поздравил их с успешным представлением страны на международных соревнованиях и пожелал новых успехов.

На встрече тренеры команд рассказали о процессе подготовки спортсменов к престижным международным соревнованиям.

Затем был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях за последний месяц.