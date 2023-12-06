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Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях
Индивидуальные
6 декабря 2023 г. 10:29
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах в прошлом месяце.

Как сообщает Report, министр вручил удостоверения спортсменам, удостоенным звания мастера спорта Азербайджана.

Фарид Гаибов поздравил их с успешным представлением страны на международных соревнованиях и пожелал новых успехов.

На встрече тренеры команд рассказали о процессе подготовки спортсменов к престижным международным соревнованиям.

Затем был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях за последний месяц.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda uğurlu çıxış etmiş idmançılarla görüşüb

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