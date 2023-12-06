Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами и их тренерами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах в прошлом месяце.
Как сообщает Report, министр вручил удостоверения спортсменам, удостоенным звания мастера спорта Азербайджана.
Фарид Гаибов поздравил их с успешным представлением страны на международных соревнованиях и пожелал новых успехов.
На встрече тренеры команд рассказали о процессе подготовки спортсменов к престижным международным соревнованиям.
Затем был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях за последний месяц.