ЕВРО: Олимпийский чемпион Радик Исаев вступает в борьбу

Еще 4 азербайджанских таэквондиста выступят в четвертый день чемпионата Европы в Манчестере (Англия).

Еще три азербайджанских таэквондиста выступят в четвертый день чемпионата Европы в Манчестере (Англия).

Как передает Report, в мужском турнире на даянг выйдет олимпийский чемпион Радик Исаев (+87 кг), а также Эльтадж Гафаров (74 кг).

В соревнованиях среди женщин за медали поборется Фатима Меджидова (57 кг).

В турнире паратаэквондистов выступит Садиг Гамидов (63 кг).

Отметим, что после трех дней ЕВРО в активе команды две награды, завоеванные паралимпийцами: серебро в активе Имамеддина Халилова (70 кг) и одна бронза Сабира Зейналова (58 кг).