ЕВРО: Олимпийский чемпион Радик Исаев вступает в борьбу

Еще три азербайджанских таэквондиста выступят в четвертый день чемпионата Европы в Манчестере (Англия).
Как передает Report, в мужском турнире на даянг выйдет олимпийский чемпион Радик Исаев (+87 кг), а также Эльтадж Гафаров (74 кг).
В соревнованиях среди женщин за медали поборется Фатима Меджидова (57 кг).
В турнире паратаэквондистов выступит Садиг Гамидов (63 кг).
Отметим, что после трех дней ЕВРО в активе команды две награды, завоеванные паралимпийцами: серебро в активе Имамеддина Халилова (70 кг) и одна бронза Сабира Зейналова (58 кг).