О нас

ЕВРО: Олимпийский чемпион Радик Исаев вступает в борьбу

ЕВРО: Олимпийский чемпион Радик Исаев вступает в борьбу Еще 4 азербайджанских таэквондиста выступят в четвертый день чемпионата Европы в Манчестере (Англия).
Индивидуальные
22 мая 2022 г. 09:22
ЕВРО: Олимпийский чемпион Радик Исаев вступает в борьбу

Еще три азербайджанских таэквондиста выступят в четвертый день чемпионата Европы в Манчестере (Англия).

Как передает Report, в мужском турнире на даянг выйдет олимпийский чемпион Радик Исаев (+87 кг), а также Эльтадж Гафаров (74 кг).

В соревнованиях среди женщин за медали поборется Фатима Меджидова (57 кг).

В турнире паратаэквондистов выступит Садиг Гамидов (63 кг).

Отметим, что после трех дней ЕВРО в активе команды две награды, завоеванные паралимпийцами: серебро в активе Имамеддина Халилова (70 кг) и одна бронза Сабира Зейналова (58 кг).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın olimpiya çempionu mübarizəyə başlayır

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi