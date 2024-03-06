Еще один азербайджанский боксер начал лицензионный турнир с победы

В итальянском Бусто-Арсицио продолжается первый олимпийский квалификационный турнир по боксу.

В итальянском Бусто-Арсицио продолжается первый олимпийский квалификационный турнир по боксу.

Как передает Report, сегодня свои бои провели еще три боксера сборной Азербайджана.

На стадии 1/32 финала Шахла Аллахвердиева (66 кг) одолела Нгок Хоанг (Вьетнам), Ниджат Гусейнов провел свой второй бой, в котором победил Сахила Аллахвердови (Грузия) - 5:0, а Альфонсо Домингес (92 кг) переиграл Яна Зака (Израиль) - 5:0.

Напомним, что ранее Умид Рустамов (57 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Тайфур Рустамов (63,5 кг) и Сархан Алиев (71 кг) удачно стартовали на турнире, одержав по одной победе.

Полуфиналисты турнира получат лицензию на Олимпиаду-2024.