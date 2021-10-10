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ЧМ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали

ЧМ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали Борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров, представлявший Азербайджан на чемпионате мира в Осло, Норвегия, вышел на бой за бронзовую медаль.
Индивидуальные
10 октября 2021 г. 20:57
ЧМ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали
Хасрат Джафаров

Борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров, представлявший Азербайджан на чемпионате мира в Осло, Норвегия, вышел на бой за бронзовую медаль.

Как сообщает Report, соперником 19-летнего борца в весовой категории 67 кг стал представитель Грузии Рамаз Зоидзе. К сожалению, проигравший своему сопернику со счетом 0:8, Джафаров занял в итоге пятое место.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила чемпионат мира с 4 медалями. Ранее золото выиграл Рафик Гусейнов (82 кг), серебро - Санан Сулейманов (77 кг), бронзовые медали - Эльданиз Азизли (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг). Также бронзовыми медалями довольствовались борцы вольного стиля Абубакр Абакаров (86 кг) и Осман Нурмахаммадов (92 кг).

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri 4 medal qazanıb

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