Чингиз Гусейнзаде: Мы обучали бегу Рамиля Гулиева

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Рамиль Гулиев сказал, что в Баку нет условий. Мы создали условия для его ухода в "Фенербахче". Но почему-то он нигде не говорит об этом. Для его перехода денег не попросила ни Федерация легкой атлетики Азербайджана, ни "Нефтчи". Хотя они давали".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, выражая отношение к тому, что Рамиль Гулиев, ставший в составе сборной Турции чемпионом мира в беге на 200 метров, покинул Азербайджан.

Ч.Гусейнзаде отметил, что Р.Гулиев 6 лет назад дезертировал: "Он приезжал в Баку выступать в чемпионате страны. И спустя год мы узнали, что Рамиль принял гражданство Турции. Если тогда мы спокойно позволили бы ему перейти, то нас упрекнули бы в том, что мы упустили спортсмена. У меня нет проблем, связанных с Гулиевым. 6 лет назад он дезертировал. Я повторяю это еще раз. Но это не имеет никакого отношения к его нынешнему успеху. Рамиль сейчас герой. Мы обучали его бегу. Он является воспитанником Тофика Алиева. Но нигде не упоминает имя этого человека. Это уже моральный вопрос. Он многое не говорит".

Вице-президент национального Олимпийского комитета отметил, что возвращение Р.Гулиева в Азербайджан нереально: "Гулиев уже не может вернуться в Азербайджан. Он не откажется от гражданства Турции. Да и Федерация легкой атлетики Турции не допустит этого. Давайте не будем говорить предположениями. Сами посудите. Рамиль хотел уехать в Россию. О Турции он даже и не думал. Но почему он не уехал в Россию? Президент Федерации легкой атлетики России позвонил мне и сказал, что один из наших спортсменов обратился к ним. Он также заявил, что они не хотят портить отношения. И мы позволили Рамилю уехать в Турцию, чтобы он развивался".

Отметим, что Р.Гулиев принял турецкое гражданство в апреле 2011 года. До завоевания титула чемпиона мира в беге на дистанции 200 метров в столице Великобритании - Лондоне, он был победителем в беге на 200 метров Универсиады 2009 года, Парижского этапа Бриллиантовой лиги 2017 года, бронзовым призером Универсиады 2015 года и чемпионата Европы 2016 года. Р.Гулиев принял участие в Летних олимпийских играх Рио-2016, установив личные рекорды в беге на 100 метров за 9,97 секунд, а в беге на 200 метров - 19,88 секунд.