Чемпион Исламиады: Посвящаю свою победу нашим шехидам и гази

"До приезда на эти соревнования, я сказал, что еду туда, чтобы стать чемпионом. Слава Всевышнему, я это сделал. Свою победу посвящаю шехидам и гази Отечественной войны".

"До приезда на эти соревнования, сказал, что еду туда, чтобы стать чемпионом. Слава Всевышнему, я это сделал. Свою победу посвящаю шехидам и гази Отечественной войны".

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, где проходят V Игры исламской солидарности, об этом сказал золотой призер Исламиады, азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров.

Он также рассказал о чемпионате мира, который пройдет в следующем месяце в Белграде, столице Сербии.

"Кыргызстанский и иранский борцы, с которыми я встречался в ходе Исламиады, также будут моими соперниками на чемпионате мира", - добавил он.

Напомним, что Х.Джафаров одолел в финальном поединке Амантура Исмаилова (Кыргызстан) со счетом 3:1.