ЧЕ: Два азербайджанских боксера вышли в следующий этап

В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу.

В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию бокса, в третий день соревнований два азербайджанских боксера вышли в следующий этап.

Так, Амин Мамедзаде (54 кг) в 1/8 финала встретился с Псаррасом Аристотелисом (Греция). Бой прошел с преимуществом нашего боксера. А.Мамедзаде, выигравший все три раунда, победил своего соперника со счетом 5:0 (30:25, 30:27, 30:27, 30:25, 30:27). В своем следующем бою 24 апреля он встретится с французом Билалом Беннамой, который был освобожден от участия в первом этапе.

Другой наш спортсмен Альфонсо Домингес (92 кг) также вышел в 1/4 финала состязаний. В своем первом поединке он одержал победу со счетом 4:3 над бронзовым призером чемпионата мира Виктором Шеллстратом (Бельгия). В следующей встрече Домингес проверит свои силы против Яна Зака ​​(Израиль), который пройдет 22 апреля.

Ранее в следующий этап вышел и Малик Гасанов (63,5 кг).