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    Бывший пилот "Формулы-1" завоевал золотую медаль на Паралимпиаде - ВИДЕО

    Итальянский спортсмен принял участие в соревновании на велосипедах

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Бывший пилот "Формулы-1" Алессандро Занарди в составе итальянской сборной завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report, 49-летний Занарди стал первым в соревнованиях на трехколесном велосипеде.

    Завоеванная на Рио-2016 медаль стала четвертой в копилке итальянского паралимпийца. На летних Паралимпийских играх в Лондоне-2012 он стал обладателем двух золотых и одной серебряной медали.

    Отметим, что бывший автогонщик 15 сентября 2001 года попал в тяжелую аварию, в результате которой лишился обеих ног.

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