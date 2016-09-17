Бывший пилот "Формулы-1" завоевал золотую медаль на Паралимпиаде - ВИДЕО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Бывший пилот "Формулы-1" Алессандро Занарди в составе итальянской сборной завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, 49-летний Занарди стал первым в соревнованиях на трехколесном велосипеде.

Завоеванная на Рио-2016 медаль стала четвертой в копилке итальянского паралимпийца. На летних Паралимпийских играх в Лондоне-2012 он стал обладателем двух золотых и одной серебряной медали.

Отметим, что бывший автогонщик 15 сентября 2001 года попал в тяжелую аварию, в результате которой лишился обеих ног.